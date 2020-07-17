Якутск, , 06:29 — REGNUM В Якутии 17 июля тушат 41 лесной пожар, 18 из них локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минприроды республики.

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Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 177,60 га. За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 12 возгораний в Якутске, Верхневилюйском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Олекминском, Чурапчинском и Алданском районах.

На 17 июля в районе Якутска остались два пожара: один — локализован, другой в процессе тушения. В зоне контроля ликвидировано — шесть очагов возгорания.

К тушению пожаров привлечено 957 человек, 67 единиц техники.

В зоне контроля, где тушение приостановлено решением КЧС правительства Якутии, действует 148 термоточек на общей площади 334 817 га.

«Угроз от лесных пожаров населённым пунктам и объектам экономики нет», — сказали в минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, сухие грозы едва ли являются причиной каждого второго лесного поджара, заявил 16 июля руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.