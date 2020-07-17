Порт-Морсби, , 06:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 18 километрах к востоко-юго-востоку от города Вау. Очаг подземных толчков залегал на глубине 85,2 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у берегов Панамы. Пострадавших не было.

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