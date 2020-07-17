Чаа-Хольский район, , 06:23 — REGNUM Из-за паводка в Туве разрушено 10 мостов, размыты 12 автомобильных дорог, подтоплено 125 домов и более сотни приусадебных участков. Такие предварительные данные назвал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Серьёзно пострадали жители Чаа-Хольского района, где в Кызыл-Даге пробило укрепительную дамбу. 127 дворов под водой, пострадали 483 человека (203 ребенка). В ПВР пока разместились 35 человек», — отметил он.

Всего пострадало шесть сёл в разных районах. В настоящее время спасатели с медиками, по его словам, обходят дома для помощи гражданам. Глава поручил подчинённым тщательно определить масштабы нанесённого стихией ущерба.

Между тем, по прогнозу в скором времени осадки должны прекратиться. Вода в реках уже пошла на снижение.

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