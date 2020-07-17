Иркутск, , 06:03 — REGNUM В Иркутской области полиция ликвидировала две нелегальные оружейные мастерские и изъяла 25 единиц оружия и более 500 патронов. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Отмечается, что о причастности пятерых жителей региона к противозаконной деятельности стало известно в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. После чего была проведена совместная спецоперация полиции с СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

«Обысковые мероприятия состоялись в Иркутске и Куйтунском районе. Из незаконного оборота правоохранительными органами изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные приобретали в интернете охолощенное оружие, после чего переделывали его в боевое. Также в нелегальных мастерских изготавливали боеприпасы.

Изъятое оружие направлено на исследование. Ведётся следствие.