Южно-Сахалинск, , 06:01 — REGNUM В Юно-Сахалинске на территории воинской части сгорело здание, в котором раньше располагался армейский магазин. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание почти за три часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 17 июля в 04:53 по местному времени. Уже через 10 минут пожарный расчёт прибыл на место происшествия. Горела крыша строения на площади 200 кв метров.

В 07:41 по местному времени пожар был полностью ликвидирован. В тушении приняли участие 11 человек и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в ночь на 16 июля сгорел торговый павильон.