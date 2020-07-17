Хабаровск, , 05:46 — REGNUM В населённых пунктах Хабаровского края в ночь с 16 на 17 июля появились плакаты, призывающие жителей выйти на акцию «Накормим голубей». Именно с таким призывом в регионе проводятся мероприятия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат с призывом на кцию Ольга Демиденко © ИА REGNUM

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«Уважаемые жители Хабаровского края! Приглашаем вас на акцию «Накормим голубей». 18 июля 2020 года в 12:00. Место проведения центральная площадь вашего города. Призываем все города откликнуться», — сообщается на плакате.

Плакат с призывом на кцию Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Судя по тому, что плакаты с призывом принять участие в акции не «привязаны» к конкретному населённому пункту, они были отпечатаны централизовано и предназначены для распространения во всех населённых пунктах края.

Как рассказала жительница Ванино, ещё вечером 16 июля плакатов на подъездах жилых домов не было. Подростки расклеивали их ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по дороге на работу. В этот же день его конвоировали в Москву, где предъявили обвинения в совершении тяжких преступлений. Сам Фургал свою вину не признаёт, а следствие заявило о наличии неопровержимых доказательств по уголовному делу.

Жители Хабаровского края уже неделю выходят на несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала.

Сам Сергей Фургал заявил, что ничего не знает о митингах и не имеет к ним отношения. От организации акций протестов открестилось и ЛДПР.