Елец, Липецкая область, , 05:08 — REGNUM По меньшей мере восемь человек пострадали в ходе ДТП в Елецком районе Липецкой области с участием автобуса и автомобиля «Газель», 17 июля передает пресс-служба пресс-службе управления МЧС по области.

Инцидент произошел на 375-м километре трассы М-4 «Дон». После столкновения автобус, в котором ехали 39 человек, загорелся. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и помогли пострадавшим. Троих из них доставили в больницу с легкими травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля из-за столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на юге Нигерии погибло десять человек.

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