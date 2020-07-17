Самара, , 04:34 — REGNUM В Самаре для тушения пожара повышенной сложности, вспыхнувшего в жилом доме в ночь на 17 июля, были привлечены более 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании в частном жилом двухэтажном доме, расположенном на ул. Самарская, 57, поступило в дежурную часть в 01:35 по местному времени.

По прибытии на место пожара было обнаружено, что горит кровля здания, общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. В связи с тем, что существует угроза распространения огня на соседний жилой дом, пожару был присвоен повышенный ранг сложности — №2.

«В результате пожара есть пострадавшие. Для тушения пожара привлечены 92 человека, 33 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

По последней информации, в 02:12 была объявлена локализация пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области крупный пожар угрожал населённому пункту Журавлиное. Пожар, вспыхнувший в Октябрьском лесничестве, распространился на 42 гектара и приблизилось к деревне на полтора километра. Подразделения МЧС смогли отстоять её от огня.

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