Южно-Сахалинск, , 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Как выяснилось, это 34-летний житель Южно-Сахалинска. Мужчина пропал 5 июля при восхождении на пик Смелый. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области с начала купального сезона утонули 4 человека. Все трагические случаи произошли на «стихийных» пляжах

Спасатели обратились к жителям региона с просьбой не купаться в несанкционированных местах и напомнили о мерах безопасности.