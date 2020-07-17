Южно-Сахалинск, , 02:45 — REGNUM На Сахалине полиция задержала активиста Игоря Емельяненко, более известного как Игорь Антивирус. Он призывал к организации акций в поддержку жителей Хабаровского края в связи с арестом губернатора Сергея Фургала.

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Как сообщило движение «Время», точных причин задержания активиста не известно. Он находится в ОВД Южно-Сахалинска. На 11:00 по местному времени 17 июля назначено заседание суда об избрании в отношении Емельяненко меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае не утихают акции протеста в поддержку губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по дороге на работу и сразу этапировали в Москву. Там ему предъявили обвинение и по решению Басманного суда заключили под стражу до 9 сентября. Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Фургала, оставил губернатора в СИЗО тюрьмы «Лефортово».

Сам Фургал об акциях протестах, проходящих в Хабаровске и других городах края, ничего не знает. Следственный комитет заявил о наличии неопровержимых доказательств вины Сергея Фургала.