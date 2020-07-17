Сан-Диего, США, , 01:06 — REGNUM Пожар на борту десантного корабля ВМС США Bonhomme Richard, пришвартованного в порту Сан-Диего в штате Калифорния, ликвидирован, 16 июля сообщается на сайте Тихоокеанского флота американских ВМС.

При этом военные не стали уточнять причины происшествия и размер ущерба, сославшись на отсутствие итогов расследования. Кроме того, отмечается, что в настоящее время пожарные проверяют корабль на отсутствие действующего пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на борту Bonhomme Richard было зафиксировано 12 июля. В ходе инцидента пострадало по меньшей мере 63 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего продолжается уже третьи сутки