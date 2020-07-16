Архангельск, 16 июля 2020, 22:53 — REGNUM За 10 дней на берегу Онежского залива Белого моря обнаружено пять погибших морских млекопитающих: морской заяц, две взрослые белухи, одна из которых была беременной, и детеныш белухи. Об этом ИА REGNUM сообщили в национальном парке «Онежское Поморье».
Погибших животных обнаружил участковый государственный инспектор в области охраны окружающей среды, информацию передали в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора. Были проведены консультации со специалистами из Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова, отобраны пробы для исследований.
Он также отметила, что высокое положение белухи в трофических сетях, циркумполярный ареал распространения позволили использовать этот вид как «лакмусовую бумажку» для определения состояния арктических экосистем.
В нацпарке заявили, что точно установить причину, приведшую к гибели животных, возможно, не удастся, но специалисты не исключили баротравму. Расследование случившегося проведёт Росприроднадзор. Пользователи сети предположили, что к гибели животных могли привести испытания на военном полигоне в Нёноксе.
«Так неделю назад в районе Неноксы опять какие то испытания на морском полигоне проводили!»
«Жалко до ужаса. Это все человеческий фактор. Нет страшнее зверя, чем человек. Всю экосистему нарушили. Нефть. Лес и т. д. Люди — самое ужасное зло на земле»,
— написали пользователи в соцсети «ВКонтакте».
"Особенно трагично выглядит гибель беременной особи. По мнению специалистов-ветеринаров, детёныш мог пытаться появиться на свет и спастись, когда белуха-мать уже была мертва. Было высказано также предположение о возможном осложнении родов. Отсутствие кожных покровов на спине другой белухи, по мнению специалистов, типичный признак внезапной смерти животного, когда тело сразу не всплывает, а некоторое время «таскается по дну», — рассказали в нацпарке.
В настоящее время участок побережья в районе мыса Глубокий взят под контроль инспекцией национального парка «Онежское Поморье» и неравнодушным жителем села Пурнема Романом Бурковым.