Воронеж, , 19:03 — REGNUM Глава агропредприятия осуждён за мошенничество с бюджетной субсидией в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 16 июля.

46-летний предприниматель признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Как установлено судом и следствием, глава предприятия, которое занималось выращиванием яблоневых садов, зимой 2018 года получил субсидию на возмещение части затрат в размере 11 млн 730 тысяч рублей. Мужчина представил фиктивные документы с завышенной стоимостью расходов на закладку и содержание плодовых насаждений, и в результате похитил свыше 5 млн рублей.

Суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждённый также должен выплатить в бюджет часть невозмещенного имущественного вреда в размере 3,5 млн рублей.