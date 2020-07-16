Челябинск, , 18:57 — REGNUM В Челябинской области ухудшается обстановка с лесными пожарами. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

За последние сутки в регионе произошло 28 возгораний. Самое крупное было отмечено в Челябинском военном лесничестве, оно охватило 70 гектаров. И если ещё недавно были муниципалитеты с третьим классом пожарной опасности, то теперь 39 с четвёртым и четыре с пятым.

Наибольший риск природных пожаров вероятен в Увельском, Кизильском и Варненском муниципальных районах, а также в Южноуральском городском округе, добавили в МЧС.