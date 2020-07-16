Ханты-Мансийск, , 18:27 — REGNUM В Югре на ликвидации лесных пожаров широко используется авиация. Об этом сообщила 16 июля глава ХМАО Наталья Комарова на совещании с участием федеральных министров Евгения Зиничева и Дмитрия Кобылкина.

В авиапатрулировании, перебросе сил и средств, тушении задействовано 14 самолетов, девять вертолётов, из которых четыре оборудованы водосливными устройствами. Работает отряд парашютистов-десантников.

Авиапатрулирование ведётся по маршрутам протяженностью свыше 9,5 тыс. км силами базы авиационной и наземной охраны лесов. Для мониторинга очагов природных возгораний применяются квадрокоптеры.

Наталья Комарова отметила. что 90% пожаров в Югре имеют природные причины, 10% — человеческий фактор.