Село Красный Яр, Астраханская область, , 17:55 — REGNUM В Астраханской области днём 16 июля школьный автобус, который вёз выпускников с места проведения единого государственного экзамена, столкнулся с грузовиком в Красноярском районе, сообщила ГТРК «Лотос».

В школьном автобусе находились четыре школьницы, одна из них пострадала. Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«В районе села Ясын-Сокан водитель автобуса нарушил дистанцию и врезался в впереди идущую машину. Девочка с переломом руки госпитализирована в Кировскую больницу. Остальные отделались ушибами и в госпитализации не нуждались. Проводится проверка. Предположительно, виновник аварии — водитель автобуса. Он будет наказан. Отметим, что школьные автобусы оснащены контролем скорости. Автомобиль такого класса не может ехать более 80 км/ч», — прокомментировали в региональном министерстве образования.