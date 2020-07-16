Ханты-Мансийск, , 17:54 — REGNUM В Югре количество пожаров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений Зиничев на совещании в ХМАО 16 июня.

«Лесные пожары — серьёзный бич для России. Причины две — природные явления и человеческий фактор», — отметил федеральный министр.

Евгений Зиничев отметил, что в министерстве сделали анализ космического мониторинга, который показал, что пожары в России, в основном, возникают на арендованных участках или в зоне экономической деятельности человека.

«Такую картину мы наблюдаем на всей территории Сибири», — резюмировал министр Зиничев.