Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 15:30 на 427 км автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе. По предварительным данным, водитель КамАЗ, двигаясь в сторону Воронеж, на спуске не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Последний от удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автобусом ПАЗ. КамАЗ в то же время продолжил движение и столкнулся с движущимся в попутном направлении другим грузовым автомобилем.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107. Водитель автобуса ПАЗ получил травмы и госпитализирован. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.