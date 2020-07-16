Судак, Крым, , 16:23 — REGNUM Начальник, а также исполняющий обязанности заместителя начальника отдела МВД России по городу Судак Республики Крым задержаны по подозрению в получении взятки, сообщили 16 июля в пресс-службе Главного Следственного управления по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, в производстве отдела полиции по Судаку находились материалы проверки по факту перевозки гражданином 600 литров спиртосодержащей жидкости. Посредник обратился к начальнику ОМВД с просьбой посодействовать в возврате изъятого груза и прекращении проверки.

«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.

Также, считает следствие, и.о. замначальника ОМВД ранее, занимая пост начальника отдела участковых уполномоченных, получила 50 тыс. рублей за возврат изъятого ранее груза. По данному факту в отношении него также возбуждено дело о получении взятки.

Оба подозреваемых задержаны, следствие готовится предъявить фигурантам уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пересечения. По месту службы и жительства задержанных проведены обыски.