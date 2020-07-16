Сочи, Краснодарский край, , 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.

Отмечается, что девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб уведомил управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ожидает дальнейших указаний ведомства.

«Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, матч 23-го тура РПЛ «Ростовом» — «Сочи» не был перенесён, несмотря на то, что сложилась нештатная ситуация: несколько игроков основного состава донской команды заразились коронавирусом. Руководство РПЛ согласилось на перенос в случае положительного ответа от «Сочи». Однако кубанская команда отказалась перенести игру на более поздний срок. В итоге мат закончился со счетом 10:1 в пользу ФК «Сочи».

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