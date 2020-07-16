Пенза, , 16:38 — REGNUM Обстоятельства железнодорожного инцидента, произошедшего вблизи станции «Белинская» в Пензенской области выясняют следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, днем 14 июля текущего года рядом с железнодорожной станцией «Белинская» машинист отходящего электропоезда заметил на путях двухлетнюю девочку. Машинисту удалось остановить состав, далее он начал поиск родителей. Прибывшие на место медики каких-либо телесных повреждений у ребенка не обнаружили. Здоровье девочки вне опасности. С родителями была проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи организовали проверку, по результатам которой вынесут представление.

ИА REGNUM напоминает, за 2019 год в Пензенском регионе КбЖД были травмированы 18 человек, из них 12 погибло. Несовершеннолетние дети в 2019 году травмировались дважды, один ребенок погиб.

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