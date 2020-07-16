Вурнарский район, Чувашия, , 15:57 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвинили в незаконном поиске артефактов, в том числе старинных монет. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Перед судом предстанут двое чебоксарцев. Следствие полагает, что в июле 2019 года в Аликовском и Вурнарском районах они нашли и забрали археологические предметы — в частности, монеты, бытовые предметы. При этом разрешения на проведенных данных работ у них не было.

«Кроме того, они имели опыт археологических раскопок и использовали специальные технические средства поиска — металлоискатель и металлодетектор. В результате поврежден слой в земле, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, артефакты относятся к ХVIII веку, имеют историческую, научную, художественную и культурную ценность. В настоящее время они возвращены государству.

Обвинение чебоксарцам предъявлено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ («Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли и в земле, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение культурного слоя»). Дело направлено в Вурнарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в поле зрения силовиков попал 57-летний чебоксарец, который собирал пистолет и пулемет времен Великой Отечественной войны, при этом детали оружия мужчина приобретал через интернет у «чёрных копателей». Одна из посылок с деталями до адресата так и не дошла — её перехватили сотрудники полиции. Заинтересовало силовиков и происхождение деталей пистолета.

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