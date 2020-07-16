п. Новогорелово, , 15:45 — REGNUM Сосновоборским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ в Ленинградской области, в результате чего один рабочий погиб, еще четыре рабочих получили ранения. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе СК Ленобласти.

Напомним, несчастный случай произошел утром 16 июля на территории строящегося ЖК «Новое Горелово» упала люлька с рабочими с 13 этажа. Один из рабочих скончался на месте, еще четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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