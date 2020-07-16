р-н Заводоуковский, , 15:41 — REGNUM В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин, которые утонули, спасая ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 15 июля 2020 года в реке Тобол недалеко от деревни Пономарева Заводоуковского района. Мужчины 42 и 19 лет в компании друзей с детьми приехали купаться на необорудованный пляж. Шестилетний ребёнок залез в реку и стал тонуть. Сперва его спасать бросился один мужчина, ему удалось вытащить ребёнка, но сам стал тонуть. Второй бросился спасать товарища и оба скрылись под водой.

На месте трагедии продолжаются поиски погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Казанском районе Тюменской области утонула восьмилетняя девочка.

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