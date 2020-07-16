Ишимбай, Башкирия, , 15:46 — REGNUM Водитель легкового автомобиля погиб в дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 16 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло днем 16 июля в Мелеузовском районе на автотрассе Уфа — Оренбург. Автомобиль ВАЗ-2107, под управлением жителя Ишимбая 62-х лет, предположительно, выезжал на 175 км автотрассы со второстепенной дороги. В этот момент произошло столкновение с грузовым автомобилем «Skania», который ехал ему навстречу. За рулем грузовика находился житель Оренбургской области 65-и лет.

Сообщается, что легковушку отбросило на стоящий грузовой автомобиль «Man». Водитель ВАЗ-2107 получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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