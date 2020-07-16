Камско-Устьинский район, Татария, , 15:38 — REGNUM В Камско-Устьинском районе Татарии спасли мужчину, который получил множественные травмы и находился в тяжелом состоянии, упав с 70-метровой высоты в Юрьевских пещерах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

На пульт спасателей в городе Буинск 15 июля в 23:10 пришло сообщение о том, что в поселке Тенишево в Юрьевских пещерах ниже Конного дола слышен голос мужчины с просьбой о помощи, видимо кто-то упал с обрыва. Спасателям из-за сложного горного рельефа доступ к пострадавшему был затруднен. Фельдшер скорой помощи совместно с представителями МЧС выехали на место с мотолодкой на прицепе. Два спасателя и медик направились на лодке к пострадавшему. В 1:11 ночи 23-летнего жителя Лениногорска удалось обнаружить. Оказалось, что мужчина упал с 70-метровой высоты и находился в тяжелом состоянии. Оказав первую помощь на месте, пострадавшего на жестких носилках транспортировали до пристани поселка Камское Устье, а дальше передали карете скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Кировском районе Казани в среду, 15 июля из окна многоэтажного дома выпала женщина. В результате падения потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

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