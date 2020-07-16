Москва, , 15:25 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменения решение об аресте советника гендиректора Роскосмоса и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в шпионаже, сообщили 16 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, жалобу защиты — без удовлетворения», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Сафронову были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире экс-журналиста. Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.