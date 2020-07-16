Москва, , 15:24 — REGNUM Следствие продемонстрировало суду и защите экс-журналиста Ивана Сафронова материалы, составляющей гостайну, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сафронова.

По словам адвоката, разглашать материалы дела он не имеет права.

Ранее из зала суда был удален один из адвокатов Сафронова, отказавшийся давать расписку о неразглашении.

Напомним, 16 июля в Мосгорсуде рассматривается жалоба адвокатов Сафронова на арест. Ранее адвокат Иван Павлов заявил, что информацию о Сафронове ФСБ передала Служба внешней разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший журналист «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Сафронов подозревается в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.