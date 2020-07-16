Москва, , 15:19 — REGNUM Адвокат Игорь Трунов, защищающий фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей назвал обвинения СК необоснованными, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката.

Документы по каждому рожденному ребенку были оформлены государством и потому никаких оснований для возбуждения уголовного дела нет — добавил юрист.

По его словам, следствие путает мировую практику репродуктивных технологий со статьей ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), а врачей, просто выполнявших свою работу, отправляет под арест.

Накануне, 15 июля Басманный суд арестовал четверых врачей-гинекологов и акушеров, проходящих по делу. В настоящий момент следствие ходатайствует об аресте еще четверых фигурантов дела.

Уголовное дело было возбуждено после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного младенца. Он и еще трое новорожденных, рожденных суррогатными матерями, находились там под присмотром няни, пока их родители — граждане иностранных государств — оформляли документы на детей. В настоящий момент проводится следствие, направленное на установление всех материалов дела.