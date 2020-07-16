Париж, , 15:13 — REGNUM Сорок человек были арестованы в Италии, трое во Франции и один в Бельгии во время операции, организованной европейским полицейским агентством Европол, в результате которой было изъято 8 млн евро поддельных банкнот, сообщает Le Figaro.

Расследование, проведенное Италией, началось в январе 2018 года и касалось сети контрафактных денег. В основном это были поддельные купюры в 50 евро.

В последние годы 90% качественных поддельных денег пришло из Италии и связано это с итальянской мафиозной организацией Camorra.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс получил широкое одобрение со стороны членов Национальной ассамблеи во время представления плана нового правительства страны.

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