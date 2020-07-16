Палермо, Италия, , 15:02 — REGNUM Сотрудники спасательной (пожарной) службы работают на 300 объектах в Палермо и окрестностях после мощнейшего ливня, который обрушился на город в ночь со среды на четверг, 16 июля.

Проводится эвакуация граждан из зданий, где есть угроза обрушения. Вместе с тем сообщения о жертвах пока не подтверждаются.

По данным метеорологов, за несколько часов в городе выпала годовая норма осадков. Подтоплены улицы и первые этажи домов. Ливень был самым интенсивным за всю историю наблюдений.