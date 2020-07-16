Иркутск, , 14:57 — REGNUM Непростую ночь пришлось пережить сегодня, 16 июля, многим жителям Иркутска из-за ливней с грозами. Особенно пострадали восемь жильцов: их жилища затопило, потребовалась эвакуация. Но, как отметили в мэрии города, часть граждан, переночевав в пунктах временного размещения, поспешила вернуться назад.

Потоп в Иркутске Администрация Иркутска

«В настоящий момент жители улицы Верхняя Набережная вернулись в свои дома. Семья с Правобережного округа размещена в центре «Оберег». Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести оценку ущерба в подтопленных домах», — сообщает пресс-служба иркутской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в результате выпадения обильных осадков аварийное отключение электроэнергии произошло на пяти улицах Иркутска. Также случилось подтопление дождевыми водами трёх частных жилых домов на улицах Верхняя Набережная и Мельничная.

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Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни с грозами вновь придут в Приангарье. Уже существенно подрос уровень воды в реках, спасатели переведены в режим повышенной готовности.

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