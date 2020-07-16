Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM Помощь авиации потребовались при тушении пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин, передаёт ИА REGNUM.

По словам спикера, сообщение о возгорании поступило около 6:00 мск 16 июля. По прибытии пожарных расчётов открытый огонь распространился на площади около 500 кв. метров.

В настоящий момент задействована группировка сил в составе чуть менее 40 человек и 18 единиц техники. Привлечена авиация МЧС России. Ситуация находится под контролем, уточнили в ведомстве.

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