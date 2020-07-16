Пенза, , 15:25 — REGNUM В Пензе к наказанию в виде 1-го года лишения свободы в колонии общего режима приговорена Железнодорожным районным судом доцент кафедры одного из вузов. Женщина признана виновной в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.

Противозаконное деяние было совершено осенью 2018 года. Тогда к педагогу обратилась студентка с просьбой за себя и других одногруппников получить зачет без его сдачи за денежное вознаграждение. Доцент с предложением согласилась. Денежные средства в сумме 25 тыс. рублей были переданы женщине в период с 19 октября по 24 ноября возле остановки общественного транспорта. Следствию более точной даты установить не удалось. Доцент, получив взятку, собственноручно внесла в ведомость заведомо ложные сведения о сдаче аттестации, заверив подписью записи в каждой зачетке студентов.

Подсудимая свою вину не признала и сообщила, что 24 ноября принимала зачет у студентов данной группы и без их ответов оценки не ставила. Кроме того, зачет можно было сдать досрочно в виде исключения, тогда присутствие студента не обязательно. Доброшенные свидетели, с ее слов, почему-то оговаривают педагога.

Суд встал на сторону обвинения, подсудимая взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе вынесли приговор бывшему сотруднику городского управления МВД, в обязанности которого входило противодействие коррупции. Полицейский через посредника получил взятку от гражданина, нарушившего закон, в размере 100 тыс. рублей за не привлечение виновного к наказанию.

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