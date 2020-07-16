Ачинск, Красноярский край, , 14:46 — REGNUM В городе Ачинске (Красноярский край), оставшемся 16 июля без воды из-за аварии, восстановлена подача водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Специалисты проводят мероприятия по тестированию работы насосно-фильтровальной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Ачинске произошёл порыв на сетях водоподачи в районе насосно-фильтровальной станции АГК. В результате была ограничена подача воды в город. Для медучреждений и дошкольных организаций организовали обеспечение питьевой водой.

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