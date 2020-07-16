Подгорица, , 14:43 — REGNUM Европейская комиссия ожидает эффективного и своевременного расследования утверждений о применении пыток черногорской полицией в отношении подозреваемых в нападении на «Гранд-бар» в Подгорице, сообщила представитель ЕК Анна Пизонеро Эрнандес.

«Мы обеспокоены недавними заявлениями о пытках со стороны полиции и ожидаем, что власти незамедлительно проведут эффективное расследование и соблюдение международных и европейских стандартов», — сказала Пизонеро.

Ранее правозащитная организация HRA просила провести срочное расследование сообщений о пытках со стороны полиции трех предполагаемых участников взрыва в баре «Гранд» и доме Душко Голубовича, отметив, что крайне тревожные описания методов жестоких пыток и следы травм были убедительными. В полиции ответили, что заявление HRA было основано на заявлениях подозреваемых, пытающихся оправдать совершение особо тяжких преступлений.