Павловск, , 14:43 — REGNUM Невнимательность взрослых привела к трагедии в одном из сел Павловского района Алтайского края: 8-месячная девочка обварилась, опрокинув на себя ведро горячей воды. Как сообщает сегодня, 16 июля, региональное СУ СК РФ, инцидент произошёл 12 июля 2020 года.

Смерть ребёнка произошла через несколько дней в стационаре, куда он поступил с обширными ожогами всех частей тела. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следственное управление СКР по Алтайскому краю в очередной раз напоминает родителям о необходимости внимательного отношения к своим малолетним детям, ведь пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям, отметила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.