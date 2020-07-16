Калуга, , 15:04 — REGNUM В Калуге одна из микрофинансовых компаний подверглась вооруженному нападению, сообщили 16 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Грабителем оказался 37-летний житель Боровского района, который приехал в областной центр, чтобы оформить кредит. Однако в первой конторе мужчине отказали в кредите, и он решил испытать удачу во второй. Постояв некоторое время у входа в офис, гражданин надел медицинскую маску и перчатки, после чего зашел в помещение. Достав из внутреннего кармана куртки нож, посетитель неожиданно потребовал от менеджера передать ему наличные денежные средства. При этом мужчина был предельно вежлив. «Добыча» оказалась небольшой — всего 2600 рублей.

Полиция по «горячим следам» задержала незадачливого грабителя, изучив записи с камер видеонаблюдения, и заключила его под стражу. Теперь мужчине грозит до десять лет лишения свободы.

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