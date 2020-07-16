Астрахань, , 14:29 — REGNUM В Астраханской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Инцидент случился 15 июля возле рабочего посёлка Красные Баррикады, передает телеканал «Астрахань 24».

Во время движения водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой сам 20-летний водитель, который оказался жителем Астрахани.

Трое его пассажиров в возрасте от 21 года до 25 лет также получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Как стало известно телеканалу, пострадавшие — приезжие из Кабардино-Балкарии.