Уфа, , 14:33 — REGNUM В Уфе неизвестный среди рабочего дня из магазина похитил банкомат. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 14 июля в Ленинском районе города злоумышленник вывез банкомат с деньгами из работающего магазина. Сообщение о краже поступило стражам порядка утром 15 июля.

Полицейские уже посмотрели видео, которое запечатлели камеры наблюдения. Они предполагают, что похититель зашел в магазин под видом рабочего. Мужчина делал вид, что осуществляет ремонт банкомата. После этого он погрузил аппарат с деньгами на предварительно подготовленную тележку и беспрепятственно вышел из магазина. Отмечается, что таким образом он похитил свыше 2,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи в особо крупном размере. В настоящее время стражи порядка ищут похитителя.

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