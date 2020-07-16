Омск, , 14:17 — REGNUM В Омской области 31-летняя женщина подозревается в причинении смерти сопернице. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по факту смерти 12 июля 35-летней жительницы Саргатского района. Установлено, что к преступлению причастна односельчанка погибшей.

По версии следствия, женщины распивали алкоголь и поссорились. Причиной ссоры стала ревность из-за находившегося в их компании мужчины, с которым обе женщины поддерживали отношения.

Сельчанка избила свою соперницу, нанеся ей множество ударов руками и ногами. Ставший предметом спора мужчина попытался утихомирить женщину, но не смог. Потерпевшая скончалась от телесных повреждений через два дня.

Подозреваемая — мать двоих несовершеннолетних детей — находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске заключён под стражу мужчина, избивший до смерти своего знакомого из-за нравоучений.

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