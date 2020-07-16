Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) вновь оказался под прицелом анонимных «минёров» — в связи с поступившей угрозой взрыва воздушная гавань эвакуирована.

ИА REGNUM отмечает, что о случившемся сообщили в социальных сетях очевидцы. По словам пассажиров аэропорта, все вылеты задерживаются. Однако на онлайн-табло воздушной гавани изменения о вылетах не внесены.

Напомним, что волна ложного минирования аэропортов прокатилась по многим городам России. В частности, были эвакуировали пассажиры воздушных гаваней Кубани. Лжетеррористы также внесли коррективы в расписание аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).

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