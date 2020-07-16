Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Двух торговцев наркотиками, организовавших онлайн-магазин, задержали сотрудники Центрального управления криминальной полиции МВД Грузии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что задержанными являются 26-летняя девушка и 24-летний молодой человек. По версии следствия, они продавали запрещенный товар через популярный мессенджер. Сотрудники полиции выявили порядка двухсот тайников с наркотиками, а также при обыске в квартире нашли большое количество экстази, гашиша, кокаина и марихуаны.

«На черном рынке стоимость изъятых наркотиков превышает полмиллиона лари ($163,5 тыс., прим. — ИА REGNUM)», — отметили в МВД.

Кроме того, по данным пресс-службы, при обыске у подозреваемых нашли крупные суммы денег в иностранной валюте. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК Грузии «Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств». Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.