Краснодар, , 13:53 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, сообщили 16 июля в пресс-службе Следственного комитета России. Судья подозревается в получении взятки в крупном размере, а также в вынесении заведомо неправосудного решения. Дело возбуждено по материалам УФСБ.

По версии следствия, в 2011 году к судье обратился его знакомый, который попросил вынести судебное решение о признании права собственности на 67 объектов, входящих в комплекс судов с административно-хозяйственными постройками и обводными каналами в Темрюкском районе, которые ранее принадлежали ликвидированному рыболовному хозяйству. Для получения судебного решения между директором одной из коммерческих фирм и местным жителем был заключен договор купли-продажи о якобы приобретении им этих объектов у организации. Однако правоустанавливающие документы на объекты у самой организации отсутствовали, а в 2009 году арбитраж вынес решение об отказе организации в регистрации права собственности на 60 объектов, в собственность тогда смогли оформить лишь семь.

Как полагает следствие, судья был в курсе обстоятельств с правом собственности на объекты, однако согласился вынести необходимое решение за взятку в два миллиона рублей, позже сократив сумму «вознаграждения» до миллиона. После получения части взятки в 500 тыс. рублей, он сам сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя и принял гражданское дело к своему производству, а позже вынес решение о признании за местным жителем права собственности на все спорные объекты, после чего получил оставшуюся часть взятки. Позже данное решение было отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое уголовное дело в отношении судей в Краснодарском крае. Так, в октябре 2019 года было возбуждено дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края, которого заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере — по данным СК, он потребовал 64 млн рублей от предпринимателя за принятие решения якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда.