Якутск, , 13:50 — REGNUM Площадь лесных пожаров-отказников в России за последние сутки, 15 июля, вновь выросла. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 16 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 182 лесных пожара на площади 382 436 га.

Речь идёт о территориях, на которых прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего пожаров, которые не будут потушены из соображений экономической нецелесообразности, находится в Якутии (119 очагов площадью 334 250 га). Далее следуют: Амурская область (20 пожаров на площади 16 591 га), Забайкальский край (21 пожар на площади 10 976 га), Красноярский край (один пожар на площади 8122 га), Иркутская область (семь пожаров на площади 6060 га), Камчатский край (семь пожаров на площади 4088 га) и Хабаровский край (семь пожаров на площади 2349 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в РФ из соображений экономической нецелесообразности не стали тушить 106 лесных пожаров на площади 269 688 га.

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