Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Анонимные «минёры» снова нарушили расписание петербургского аэропорта «Пулково». Эту информацию 16 июля корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Очевидцы сообщают, что уже после посадки в самолет пассажиров принялись выводить вместе с вещами. Затем борт принялись проверять на бесхозные предметы.

Как уточнили в ВВСС, сообщение о минировании терминала пришло на e-mail.

«В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленному регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — заявили в компании.

Пассажиров просят проверять точное время вылета на онлайн-табло аэропорта.

Не далее как 14 июля аноним уже якобы «минировал» все в самолеты и здание терминала. Однако никаких взрывчатых веществ специалисты не нашли.

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