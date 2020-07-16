Красноярск, , 13:34 — REGNUM Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов предпринимателя Анатолия Быкова на продление ареста и оставил решение районного суда без изменения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

«29 июня Железнодорожный районный суд г. Красноярска продлил Быкову меру пресечения, а именно содержание под стражей до 3 октября 2020 года включительно», — отметили в суде.

Напомним, бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году. Он был задержан 8 мая.

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