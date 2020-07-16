Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали 31-летнюю безработную из Ленинградской области, которая под видом социального работника похитила у пожилой женщины более 200 тысяч рублей. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ограбление 88-летней петербурженки было совершено 20 июня в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В тот день около шести часов вечера злоумышленница у дома 23 по Ириновскому проспекту подошла к 88-летней женщине и под видом работника соцслужбы, якобы помогающей пенсионерам во время самоизоляции, и предложила купить продукты.

После этого злоумышленница вместе с пенсионеркой поднялись в квартиру, где пожилая женщина передала три тысячи рублей для покупки продуктов. А как только лжесоцработница ушла, не обнаружила 204 тысяч рублей.

Обнаружить обманщицу удалось лишь 15 июля. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержали 31-летнюю неработающую жительницу Гатчинского района Ленобласти по подозрению в краже. Как выяснилось, за плечами женщины неоднократная судимость за имущественные преступления.

«По данному факту СУ УМВД России по Красногвардейскому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой», — пояснили в ведомстве.