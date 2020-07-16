Калининград, , 13:10 — REGNUM 21-летняя сотрудница полиции в Калининграде Таисия Шипулина обезвредила преступника с ножом. Об этом сообщает управление МВД по Калининградской области.

Инцидент произошёл 10 июля под Калининградом. Около микрорайона Прибрежный столкнулись два микроавтобуса: Hyundai протаранил Mercedes, после чего тот вылетел на обочину и перевернулся на бок.

После столкновения водитель Hyundai подбежал ко второму водителю и начал наносить ему удары ножом.

В это время вмешалась проезжавшая мимо сотрудница полиции, у которого не было с собой табельного оружия, но был электрошокер, который оказался незаряженным.

Шипулина смогла усмирить нападавшего, который принял электрошокер за пистолет. Раненого водителя Mercedes увезла «скорая».