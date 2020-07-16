Чебоксары, 16 июля 2020, 13:01 — REGNUM В Чувашии сегодня, 16 июля, в результате аварии на федеральной трассе получили ранения три человека, из них двое — дети. Об этом сообщает ГИБДД республики на своей странице в «Инстаграмме».
Авария произошла на 646 км трассы М-7 «Волга» в Чебоксарском районе, возле деревни Большие Карачуры. По данным автоинспекции, столкнулись три машины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погибла 15-летняя девочка. Авария произошла вечером 7 июля 2020 года на участке трассы Марпосад — Аксарино.
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